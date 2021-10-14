Son dakika! METROBÜS DURAKLARINDA DİLENCİ OPERASYONU; DİLENDİRİLEN ÇOCUKLAR KORKUDAN AĞLADI

Metrobüs duraklarında dilencilik yapan kişilere yönelik olarak polis ve zabıta ekiplerince operasyon düzenlendi. Dilencilik yapan kişiler gözaltına alınırken, dilencilik yaptırıldıkları belirlenen çocuklar ise Çocuk Şube Müdürlüğü'nde koruma altına alındı. Dilendirilen bazı çocukların ekipleri görünce korkudan ağladıkları görüldü.

BİR KİŞİ EKİPLERE ZORLUK ÇIKARDI

Metrobüs durağında gözaltına alınan bir kişi zabıta ve polis ekiplerine zorluk çıkardı. Ekiplere direnen kişi, küfür edip hakaretler yağdırırken, basın mensuplarına da saldırmaya çalıştı. Ekipler zorluk çıkaran kişiyi güçlükle sakinleştirdi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri