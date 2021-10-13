Son dakika! Mersin'de yem fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde yem fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.
TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde yem fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.
Yenice Mahallesi'ndeki yem fabrikasının silosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Soğutma çalışması da yapılan yangın nedeniyle hasar oluştu.
AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri