Son dakika! Mersin'de yem fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Mersin'de yem fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Son dakika! Mersin'de yem fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gündem haberine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde yem fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde yem fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.

Yenice Mahallesi'ndeki yem fabrikasının silosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Soğutma çalışması da yapılan yangın nedeniyle hasar oluştu.

AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Mustafa Şentop Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Ece Üner Düm Tek Tek Işıl Sergen
Spor Aykut Kocaman Burak Elmas Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Derya Yanık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika! Mersin'de yem fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 11:18:14. #1.17#