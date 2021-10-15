Son dakika... Mersin'de sahte Schengen vizesi hazırlayan baba-kıza gözaltı

MERSİN'de kızının çalıştığı turizm şirketinin adını kullanarak sahte Schengen vizesi hazırlayan isimleri açıklanmayan baba ve kızı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, yurt dışına gitmek isteyenlere sahte Schengen vizesi hazırladıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 1 yıl teknik ve fiziki takip yapan ekipler, ABD Büyükelçiliği'ne vize başvurusunda bulunan bazı kişilerin pasaportlarındaki geçmiş tarihli Schengen ve İngiltere vizelerinin sahte olduğunu belirledi. Sahte vize hazırladığı saptanan ismi açıklanmayan şüphelinin, kızının çalıştığı turizm şirketinin adını kullanarak kendisini vize işlemleri takibini yapan kişi olarak farklı kimlik bilgileri ile tanıttığı ortaya çıktı. ABD ve Kanada'ya gitmek isteyen ancak vize almak için şartları uymayan kişilere 6 bin ile 10 bin dolar karşılığında sahte vize düzenlediği belirlenen şüphelinin, vize almak isteyen ancak il dışında ikamet eden kişilerden pasaportları kargo yolu ile temin ettiği, sahte vize işlemlerini tamamladığı pasaportları da yine kargo yolu ile gönderdiği yönünde bilgiler elde edildi. Yapılan araştırmalarda ABD Başkonsolosluğu'na 60 kişinin ABD vizesi başvurusunda bulunduğu anlaşıldı.