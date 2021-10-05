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Son dakika... Mersin'de hurda fabrikasında yangın (2)

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Haberler | Güncel
Son dakika... Mersin'de hurda fabrikasında yangın (2)

Son dakika haberleri: KONTROL ALTINA ALINDIMersin'in Toroslar ilçesindeki hurdacılar sitesindeki bir hurda fabrikasında çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

TOROSLAR, MERSİN (DHA) - KONTROL ALTINA ALINDI

Mersin'in Toroslar ilçesindeki hurdacılar sitesindeki bir hurda fabrikasında çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Fabrikada soğutma çalışmaları başladı. Yangın nedeniyle fabrikada büyük çaplı hasar oluştu.


Son dakika... Mersin'de hurda fabrikasında yangın (2)

Son dakika... Mersin'de hurda fabrikasında yangın (2)

Son dakika... Mersin'de hurda fabrikasında yangın (2)

Son dakika... Mersin'de hurda fabrikasında yangın (2)

Son dakika... Mersin'de hurda fabrikasında yangın (2)

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Son Dakika Haberleri
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