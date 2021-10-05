Son dakika... Mersin'de hurda fabrikasında yangın (2)
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: KONTROL ALTINA ALINDIMersin'in Toroslar ilçesindeki hurdacılar sitesindeki bir hurda fabrikasında çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
TOROSLAR, MERSİN (DHA) - KONTROL ALTINA ALINDI
Mersin'in Toroslar ilçesindeki hurdacılar sitesindeki bir hurda fabrikasında çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Fabrikada soğutma çalışmaları başladı. Yangın nedeniyle fabrikada büyük çaplı hasar oluştu.