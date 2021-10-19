Son Dakika | Mersin'de "change" operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son Dakika | Mersin'de "change" operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Son Dakika | Mersin'de

Son dakika gelişmesine göre Mersin'de, çalıntı motosikletleri "change" yöntemiyle sattıkları iddia edilen 5 zanlı gözaltına alındı.

MERSİN (AA) - Mersin'de, çalıntı motosikletleri "change" yöntemiyle sattıkları iddia edilen 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede 8 ayrı motosiklet hırsızlığı olayına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, Yeşilovacık Mahallesi'ndeki bir depoda parçalandığını belirledikleri çalıntı motosikletlerin, "change" adı verilen yöntemle satıldığını tespit etti.

Depoya düzenlenen operasyonda, motor ve şasi numaraları kazınmış 5 motosiklet ele geçirildi.

Operasyonla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli A.E, E.Y, M.B, H.E.A. ve E.A. gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri
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