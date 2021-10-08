MasterChef dokunulmazlığı kim aldı? 7 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Masterchef Türkiye bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MasterChef dokunulmazlığı kim aldı? 7 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Masterchef Türkiye bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?

Haberler.com - Haberler | Gündem
MasterChef dokunulmazlığı kim aldı? 7 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Masterchef Türkiye bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye'nin 7 Ekim Perşembe günü yayınlanan programında 3.takım oyununu da kaybeden kırmızı takım yeniden bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Peki, 7 Ekim 2021 MasterChef eleme adayları kim oldu? Masterchef Türkiye bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef bireysel dokunulmazlığı kazanan kim? Mastechef 7 Ekim dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef Türkiye eleme adayları kimler? Masterchef Türkiye potada kimler var?

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye'de 7 Ekim günü yayınlanan yeni bölümünde Takım oyununu kaybeden kırmızı takım 3. kez kendi içerisinde bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Bunun üzerine "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Ekim 2021 MasterChef eleme adayları kim oldu? Masterchef Türkiye bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef bireysel dokunulmazlığı kazanan kim? Mastechef 7 Ekim dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef Türkiye eleme adayları kimler? Masterchef Türkiye potada kimler var? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı?" soruları araştırılmaya başlandı. İşte detayları. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

7 EKİM MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

7 Ekim Perşembe günü yayınlanan Masterchef 86. bölümde ilk, iki takım oyununda olduğu gibi üçüncü takım oyununu da kaybeden Kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyunu mücadelesi verdi. Daha önce eleme adayı olarak Tahsin, Azize, Mustafa ve Pelin'i belirleyen Kırmızı takımda Burcu, Rabia, Dilara ve Araz bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Şeflerin verdiği malzemeleri en iyi şekilde değerlendirerek en iyi "Polla" tarifini yapan ve bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Rabia oldu.

Burcu'nun tabağı yapım aşamasında yaşadığı aksilik yüzünden değerlendirilmeye alınmadı.

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Rabia haftanın beşinci elenme adayını belirledi. Rabia haftanın beşinci eleme adayı olarak Burcu ismini söyledi. Burcu bu şekilde beşinci eleme adayı olmuş oldu. Altıncı eleme adayı ise takım içerisinde yapılacak olan oylama sonrasında belli olacak.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN İSİM: RABİA

BEŞİNCİ ELEME ADAYI: BURCU

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Vladimir Putin Binali Yıldırım Mustafa Destici Oğuzhan Asiltürk
Magazin Pınar Deniz Kubilay Aka Deniz Akkaya
Spor Ersun Yanal Cristiano Kim Min-jae Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Rüya Tabirleri Murat Kurum Güzel Sözler Yemek Tarifleri Fatma Şahin Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: MasterChef dokunulmazlığı kim aldı? 7 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Masterchef Türkiye bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 00:42:31. #1.17#