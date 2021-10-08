MasterChef dokunulmazlığı kim aldı? 7 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Masterchef Türkiye bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye'de 7 Ekim günü yayınlanan yeni bölümünde Takım oyununu kaybeden kırmızı takım 3. kez kendi içerisinde bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Bunun üzerine "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Ekim 2021 MasterChef eleme adayları kim oldu? Masterchef Türkiye bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef bireysel dokunulmazlığı kazanan kim? Mastechef 7 Ekim dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef Türkiye eleme adayları kimler? Masterchef Türkiye potada kimler var? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı?" soruları araştırılmaya başlandı. İşte detayları. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

7 EKİM MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

7 Ekim Perşembe günü yayınlanan Masterchef 86. bölümde ilk, iki takım oyununda olduğu gibi üçüncü takım oyununu da kaybeden Kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyunu mücadelesi verdi. Daha önce eleme adayı olarak Tahsin, Azize, Mustafa ve Pelin'i belirleyen Kırmızı takımda Burcu, Rabia, Dilara ve Araz bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Şeflerin verdiği malzemeleri en iyi şekilde değerlendirerek en iyi "Polla" tarifini yapan ve bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Rabia oldu.

Burcu'nun tabağı yapım aşamasında yaşadığı aksilik yüzünden değerlendirilmeye alınmadı.

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Rabia haftanın beşinci elenme adayını belirledi. Rabia haftanın beşinci eleme adayı olarak Burcu ismini söyledi. Burcu bu şekilde beşinci eleme adayı olmuş oldu. Altıncı eleme adayı ise takım içerisinde yapılacak olan oylama sonrasında belli olacak.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN İSİM: RABİA

BEŞİNCİ ELEME ADAYI: BURCU

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