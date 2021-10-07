Son Dakika: Masterchef 3. dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 7 Ekim Perşembe MasterChef 2.dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Masterchef 3. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef Türkiye'nin 7 Ekim'de yayınlanan 86. Bölümünde takım oyunu büyük çekişmeye sahne oldu. Şefler yarışmacılardan "Erzurum Mutfağı" konsepti adı altında Erzurum mutfağının sevilen tatlarını yapmalarını istedi. Konukların yaptığı oylama sonrası takım oyununu ve dokunulmazlığı hangi takımın kazandığı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar konu ile ilgili internette en çok "Masterchef 3. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef Türkiye 3. takım oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye 3. dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef hangi takım kazandı? Masterchef bu akşam kim kazandı?" soruların cevabını araştırdı. MasterChef Türkiye'nin 7 Ekim'de yayınlanan 86. Bölümündeki takım oyunu ve dokunulmazlığı kazanan takıma dair detaylar ve daha fazlası haberimizde.

MASTERCHEF 3. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin 3. dokunulmazlık oyunu Erzurum'da gerçekleşti. Çift Minareli Medrese'de gerçekleşen yarışta 9 konuğun damak zevkine hitap etmeye çalışan yarışmacılar Ayran Aşı Çorbası, Yumurta Pilavı, Gliko, Şalgam Dolması ve Kadayıf Dolması'nı için kıyasıya mücadele ettiler. Konukların yaptığı oylama sonrası 27-18 skorla kazanan Mavi Takım takım oldu.

Mavi Takım 3. takım oyununu da kazanarak bu hafta hiç bir yarışmacısını potaya göndermedi. Kırmızı takımda ise Tahsin, Mustafa, Pelin ve Azize'nin yanına bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında 2 yarışmacı daha katılacak.

MASTERCHEF TAKIM OYUNU PUANLAMASI

MasterChef Türkiye'nin 86. bölümünde yayınlanan haftanın 3. takım oyununu Mavi Takım takım kazanırken, yapılan puanlama ise şu şekilde;

Ayran Aşı Çorbası ---> 5-4 ---> Kırmızı Takım

Yumurta Pilavı ---> 7-2 ---> Kırmızı Takım

Gliko ---> 6-2 ---> Mavi Takım

Şalgam Dolması ---> 6-3 ---> Mavi Takım

Kadayıf Dolması ---> 9-0 ---> Mavi Takım

KAZANAN TAKIM: MAVİ TAKIM

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