Son dakika! Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kilogram esrar ele geçirildi - Haberler
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Son dakika! Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kilogram esrar ele geçirildi

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Son dakika! Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kilogram esrar ele geçirildi

Son dakika gündem haberine göre Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 4 kilogram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 4 kilogram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma ve Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çıkrıkçı Mahallesi'ndeki bir eve baskın düzenledi.

Adreste yapılan aramada 8 paket halinde satışa hazır 4 kilogram esrar ile uyuşturucu içmekte kullanılan düzenek ele geçirildi. Adreste bulanan M.A. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri
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