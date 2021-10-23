Son dakika! Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kilogram esrar ele geçirildi
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberine göre Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 4 kilogram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 4 kilogram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Manisa İl Jandarma ve Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çıkrıkçı Mahallesi'ndeki bir eve baskın düzenledi.
Adreste yapılan aramada 8 paket halinde satışa hazır 4 kilogram esrar ile uyuşturucu içmekte kullanılan düzenek ele geçirildi. Adreste bulanan M.A. gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri