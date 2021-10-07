Son dakika: MANİSA'DA JANDARMADAN KENEVİR OPERASYONU

AKHİSAR, MANİSA (DHA) - MANİSA'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 39 kök kenevir bitkisi ile birlikte 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Akhisar İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kırsal Hacıosmanlar Mahallesi'nde M.S.'nin (66) evinin bahçesinde kenevir bitkisi ekili olduğu istihbaratı üzerine operasyon düzenlendi. Ekipler, M.S.'nin ikametine düzenlenen operasyonda 39 kök kenevir bitkisi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Şüpheli M.S. jandarma karakolunda alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.