Son dakika: MANİSA'DA JANDARMADAN KENEVİR OPERASYONU - Haberler
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Son dakika: MANİSA'DA JANDARMADAN KENEVİR OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre MANİSA'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 39 kök kenevir bitkisi ile birlikte 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

AKHİSAR, MANİSA (DHA) - MANİSA'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 39 kök kenevir bitkisi ile birlikte 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Akhisar İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kırsal Hacıosmanlar Mahallesi'nde M.S.'nin (66) evinin bahçesinde kenevir bitkisi ekili olduğu istihbaratı üzerine operasyon düzenlendi. Ekipler, M.S.'nin ikametine düzenlenen operasyonda 39 kök kenevir bitkisi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Şüpheli M.S. jandarma karakolunda alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Son dakika: MANİSA'DA JANDARMADAN KENEVİR OPERASYONU

Son dakika: MANİSA'DA JANDARMADAN KENEVİR OPERASYONU

Son dakika: MANİSA'DA JANDARMADAN KENEVİR OPERASYONU

Son dakika: MANİSA'DA JANDARMADAN KENEVİR OPERASYONU
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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