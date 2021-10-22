Son dakika... MANAVGAT'TA SAZLIK YANGINI

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesi Kızılot Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı sazlık alanda çıkan yangında 3 dönüm zarar gördü.

Kızılot Mahallesi ATO Tatil Sitesi'nin yanındaki hazineye ait sazlık alanda, dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Sazlık alanın yanındaki çöplerden yayılan alevlar kısa sürede sazlık alana yayıldı. Tatil sitesi çalışanlarının haber vermesi üzerine yangın bölgesine jandarma, Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Manavgat Belediyesine ait iş makineleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın iki saat içerisinde söndürüldü.

Aynı saatlerde sitenin karşısında D-400 Karayolunun diğer tarafında da yangın çıktı. Yangına Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederek, büyümeden kısa sürede söndürdü.

Yangında yaklaşık 3 dönüm zarar gördü.