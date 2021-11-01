Son dakika: Mamak'ta gecekonduda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika: Mamak'ta gecekonduda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

AA / Sertaç Bulur - Haberler | Güncel
Son dakika: Mamak'ta gecekonduda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Ankara'nın Mamak ilçesinde gecekonduda çıkan yangında 1 kişi öldü.

KOZAN, ADANA (AA) - Ankara'nın Mamak ilçesinde gecekonduda çıkan yangında 1 kişi öldü.

Bahçelerüstü Mahallesi 53. Cadde'deki bir gecekonduda gece yarısı yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek kısa sürede söndürdüğü yangının ardından eve giren ekipler, salonda Seyit Mehmet Kozan'ın (71) cansız bedenini buldu.

Yapılan ilk muayenede evde yalnız yaşadığı öğrenilen Kozan'ın dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Kozan'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin araştırılması iiçin Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

AA / Sertaç Bulur - Son Dakika Haberleri
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