Son dakika! Maltepe'de polisin kovalamaca sonucu durdurduğu şüpheli, gasbettiği araçla kaçtı

MALTEPE, İSTANBUL (AA) - Maltepe'de çeşitli suçlardan aranan zanlı, polis ekiplerinden kaçarken başka birine ait aracı da gasbetti.

Alınan bilgiye göre, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolu Maltepe mevkisinde giden 01 BCM 27 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Ümit T.'yi çeşitli suçlardan araması bulunduğu gerekçesiyle durdurmak istedi.

Uyarılara rağmen durmayan Ümit T. ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Polis, kaçmaya devam eden şüphelinin aracının lastiklerine doğru ateş ederek arabayı durdurdu.

Kafasına silah dayayarak bir süre aracında bekleyen Ümit T, daha sonra D-100 kara yolu Ankara yönünde ilerleyen yabancı plakalı otomobili durdurarak gasbetti.

Polis ekiplerinin takip ettiği şüpheli Ümit T., izini kaybettirdikten sonra Sultangazi Gazi Mahallesi'nde aracı ve sürücüsünü bırakarak, yaya olarak kaçtı.

Polisin kaçan şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor.