Son dakika: MALTEPE'DE KAFASINA SİLAH DAYAYAN ŞÜPHELİ, GASBETTİĞİ OTOMOBİLLE POLİSTEN KAÇTI - Haberler
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Son dakika: MALTEPE'DE KAFASINA SİLAH DAYAYAN ŞÜPHELİ, GASBETTİĞİ OTOMOBİLLE POLİSTEN KAÇTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... MALTEPE'DE KAFASINA SİLAH DAYAYAN ŞÜPHELİ, GASBETTİĞİ OTOMOBİLLE POLİSTEN KAÇTIHaber - Kamera Gamze ŞİMŞEK - Ramazan EĞRİ MALTEPE D-100 Karayolu'nda polis ile çeşitli suçlardan aranan bir şüpheli arasında kovalamaca yaşandı.

MALTEPE, İSTANBUL (DHA) - MALTEPE'DE KAFASINA SİLAH DAYAYAN ŞÜPHELİ, GASBETTİĞİ OTOMOBİLLE POLİSTEN KAÇTI

Haber - Kamera Gamze ŞİMŞEK - Ramazan EĞRİ MALTEPE D-100 Karayolu'nda polis ile çeşitli suçlardan aranan bir şüpheli arasında kovalamaca yaşandı. Polisten kaçamayacağını anlayan şüpheli, hafif ticari aracında başına silah dayadı. Ardından aracından inen şüpheli, başka bir otomobili gasbederek olay yerinden kaçtı.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Maltepe D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile çeşitli suçlardan aranan Ümit T. arasında kovalamaca başladı. Ekipler, 01 BCM 27 plakalı hafif ticari aracıyla polisten kaçan şüpheliyi durdurmaya çalıştı. Şüphelinin, polisin dur ihtarına uymaması üzerine ekipler havaya uyarı ateşi açtı. Polisler, kaçmaya devam eden şüphelinin aracının lastiklerine ateş ederek aracı durdurdu.

GASBETTİĞİ OTOMOBİL İLE KAÇTI

Bunun üzerine şüpheli Ümit T. aracında başına silah dayadı ve bir süre sonra araçtan indi. Şüpheli, ardından Ankara yönünde ilerleyen ve içinde 2 kişi bulunan yabancı plakalı otomobili durdurarak gasbederek, kaçtı. Polis ekipleri, şüpheli tarafından alıkonulan otomobili uzun süre takip etti. İzini kaybettiren Ümit T., araçtaki bir kişiyi yolda bırakırken araç sürücüsü ile Avrupa Yakası'na geçti.

YAYA OLARAK KAÇTI

Ümit T. otomobille Sultangazi Gazi Mahallesi'ne geldiğinde aracı ve sürücüsünü bırakarak, yaya olarak kaçtı. Maltepe D-100 Karayolu'nda iki lastiği patlak olan hafif ticari araç çekici yardımıyla kaldırıldı. Maltepe D-100 Karayolu'nda yaşanan hareketli dakikalar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilirken, polisin şüpheliyi yakalama çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

Son dakika: MALTEPE'DE KAFASINA SİLAH DAYAYAN ŞÜPHELİ, GASBETTİĞİ OTOMOBİLLE POLİSTEN KAÇTI

Son dakika: MALTEPE'DE KAFASINA SİLAH DAYAYAN ŞÜPHELİ, GASBETTİĞİ OTOMOBİLLE POLİSTEN KAÇTI

Son dakika: MALTEPE'DE KAFASINA SİLAH DAYAYAN ŞÜPHELİ, GASBETTİĞİ OTOMOBİLLE POLİSTEN KAÇTI

Son dakika: MALTEPE'DE KAFASINA SİLAH DAYAYAN ŞÜPHELİ, GASBETTİĞİ OTOMOBİLLE POLİSTEN KAÇTI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
MALTEPE'DE KAFASINA SİLAH DAYAYAN ŞÜPHELİ, GASBETTİĞİ OTOMOBİLLE POLİSTEN KAÇTI

MALTEPE'DE KAFASINA SİLAH DAYAYAN ŞÜPHELİ, GASBETTİĞİ OTOMOBİLLE POLİSTEN KAÇTI

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Haber: Son dakika: MALTEPE'DE KAFASINA SİLAH DAYAYAN ŞÜPHELİ, GASBETTİĞİ OTOMOBİLLE POLİSTEN KAÇTI - Haberler
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