Son dakika! Mali'de düzenlenen terör saldırısında 9 asker öldü

Mali'de askerlerin bulunduğu konvoya düzenlenen saldırıda 9 asker yaşamını yitirdi, 11 asker yaralandı.

Mali ordusunun Twitter hesabından paylaşılan açıklamada, Bandiagara kenti yakınlarında, askerleri taşıyan konvoyun silahlı terörist gruplarca tuzaklanan patlayıcıyla hedef alındığı bildirildi.

Saldırıda 9 askerin yaşamını yitirdiği, 11 askerin yaralandığı ve 3 aracın kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

Açıklamada, 15 teröristin etkisiz hale getirildiği ve 20 motosikletin ele geçirildiği kaydedildi.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplarla DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.