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Son Dakika | Maganda damat gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Maganda damat gözaltına alındı Balayını polis merkezinde geçiriyor Esenyurt'ta gelin alma merasiminin ardından çevredeki vatandaşların canını hiçe sayarak defalarca havaya ateş açan maganda damat, Esenyurt Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Maganda damat gözaltına alındı

Balayını polis merkezinde geçiriyor

İSTANBUL - Esenyurt'ta gelin alma merasiminin ardından çevredeki vatandaşların canını hiçe sayarak defalarca havaya ateş açan maganda damat, Esenyurt Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Dün Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde gelin alma merasiminden sonra eve gelen damat, gelini arabadan indirdiği esnada belinden tabancasını çıkartarak havaya ateş açmış, çevredeki vatandaşlara aldırmayan damat, sonrasında ise hiçbir şey olmamış gibi eğlencesine devam etmişti. O görüntüler üzerine harekete geçen Esenyurt Asayiş Büro ekipleri bu sabah evine giderek Ersin B.'yi gözaltına aldı. İlk ifadesinde pişman olduğunu ifade eden Ersin B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Son Dakika | Maganda damat gözaltına alındı

Son Dakika | Maganda damat gözaltına alındı

Son Dakika | Maganda damat gözaltına alındı

Son Dakika | Maganda damat gözaltına alındı
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