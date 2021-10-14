Son Dakika | Lübnan Sağlık Bakanlığı: Beyrut'taki olaylarda ölü sayısı 6'ya yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı, başkent Beyrut'ta Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerinin üzerine ateş açılması sonucu ölü sayısının 6'ya, yaralı sayısının ise 32'ye yükseldiğini bildirdi.

Bakanlık, Beyrut Adalet Sarayı civarındaki silahlı olaylara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ölü sayısının 6'ya yaralı sayısının ise 32'ye yükseldiği belirtildi.

Saldırıyı kim ya da kimlerin düzenlediğine dair bilgi bulunmazken, Şii Emel Hareketi ve Hizbullah üyeleri gün boyunca uzun namlulu silah ve roketlerle ateş açtı.

Emel ve Hizbullah militanlarının ateş açtığı kişilerin, Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi destekçisi silahlı gruplar olduğu iddia ediliyor.

Olaylar Şii ve Hristiyan mahallelerinin kesiştiği noktalarda devam etti

6 kişinin öldüğü saldırı Beyrut'un Et-Tayyuna bölgesinde gerçekleşirken, daha sonra olaylar, Hristiyanların yaşadığı Ayn er-Rumana ve Şiilerin yaşadığı Eş-Şiyah mahallelerinin kesiştiği noktalarda devam etti.

Keskin nişancı ateşiyle başladı

Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi, Merkez Güvenlik Konseyinin olağanüstü toplantısının ardından yaptığı açıklamada, olayların keskin nişancıların bir kişiyi başından vurmasıyla başladığını söyledi.

Siyasilerden durumu kontrol altında tutmak için ülke içi siyasette ve yurt dışında gerekli önlemleri almalarını isteyeceklerini kaydeden Mevlevi, bu durumdan kaçmanın kimsenin yararına olmadığını vurguladı.

Ne olmuştu?

Hizbullah ve Emel Hareketi destekçilerinin, Beyrut Limanı'nda geçen yıl meydana gelen patlamayı soruşturan hakim Tarık el-Bitar'ın yerine başkasının atanması talebiyle Beyrut Adalet Sarayına yürüdüğü sırada ateş açılmış, ilk açıklamalarda olayda 3 kişinin öldüğü 20 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

Lübnan Hizbullahı ve Şii Emel Hareketi, Lübnan Silahlı Kuvvetlerine "destekçilerine ateş açanların yakalanması" çağrısında bulunmuştu.

Ordu, halka "Beyrut'taki çatışma bölgelerini boşaltma" çağrısı yaparak, sivilleri koruma önlemleri aldı ancak başkentin sokaklarındaki korkulu anlar sürüyor.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada 200'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı, 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Şii eski bakanlar, hakim Bitar'ı "fitne çıkarmakla" suçluyor

Şii Emel Hareketinden milletvekilleri Ali Hasan Halil ve Gazi Zuaytir'in avukatları, önceki gün soruşturmayı yürüten hakim Bitar hakkında "görevden alınma" talebiyle dava açmıştı.

Şii eski bakanlar Halil ve Zuaytir, Bitar'ı "Beyrut Limanı patlamasıyla ilgisi olmayan isimleri suçlayarak fitne çıkarmakla" suçluyor.

Bitar ise hakkındaki "görevden alınma" talebi öncesinde son duruşmaya katılmayan Ali Hasan Halil hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı.