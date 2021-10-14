Son dakika: Lübnan'da Hizbullah protestosunda bilanço artıyor: En az 6 ölü, 30 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Lübnan'da Hizbullah protestosunda bilanço artıyor: En az 6 ölü, 30 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Nisrine Borghol - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: - Lübnan'da Hizbullah protestosunda bilanço artıyor: En az 6 ölü, 30 yaralı Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta toplanarak protesto gösterisi düzenleyen Hizbullah ve Şii Emel Hareketi destekçilerine yönelik ateş açılması sonucu çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya, yaralıların sayısı...

- Lübnan'da Hizbullah protestosunda bilanço artıyor: En az 6 ölü, 30 yaralı

BEYRUT - Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta toplanarak protesto gösterisi düzenleyen Hizbullah ve Şii Emel Hareketi destekçilerine yönelik ateş açılması sonucu çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya, yaralıların sayısı ise 30'a yükseldi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, geçtiğimiz yıl Beyrut Limanı'nda yaşanan patlamaya ilişkin soruşturmayı yürüten Yargıç Tarek Bitar'a yönelik protesto gösterisi düzenleyen Hizbullah ve Şii Emel Hareketi destekçileri üstüne ateş açılmasının ardından çıkan çatışmalarda bilanço artıyor. Lübnan Kızılhaçı tarafından yapılan açıklamada, Beyrut'ta bir araya gelerek, Adalet Sarayı'na yürümek isteyen Hizbullah ve Şii Emel Hareketi destekçilerine kentte yer alan ve Hıristiyan halkın yaşadığı Ain el-Remmaneh semtinden geçtiği sırada ateş açılması sonucu yerel saatle sabah saat 11.00 sularında başlayan ve hala devam eden silahlı çatışmalarda, hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya, yaralı sayısının ise 30'a yükseldiği ifade edildi.

Ayrıca çevredeki okullarda ise panik yaşanırken öğrenciler ise okulların koridorlarına saklandı. Okullar ise, öğrencilerin ailelerinden çocuklarını evlerine götürmelerini istedi. Yaşanan olayın ardından Lübnan ordusu ise bölgede yoğun bir şekilde konuşlandırıldı.

Öte yandan, Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda yangın çıkmış, daha sonra büyük bir patlama meydana gelmişti. Patlamada en az 210 kişi hayatını kaybetmiş, 6 bin 500 kişi de yaralanmıştı. Patlama sonucu başkent Beyrut'ta çok sayıda bölgede büyük hasar meydana gelmişti. Meydana gelen patlamanın ardından olaya ilişkin ilişkin başlatılan soruşturmayı yürüten Yargıç Tarek Bitar ise Temmuz ayında eski Başbakan Hassan Diyab ve bazı üst düzey yetkilileri ifadeye çağırmıştı. Sonrasında, meclise 3 eski bakanın dokunulmazlığının kaldırılmasını talep eden bir mektup gönderen Bitar, soruşturma kapsamında eski Maliye Bakanı Ali Hassan Khalil, eski İçişleri Bakanı Nouhad Al-Machnouk ile eski Bayındırlık Bakanı Youssef Finianos'u sorgulamak istemişti. Diyab hakkında mahkemeye getirilmesi kararı çıkaran yargıç Bitar, ifadeye gelmeyen eski Bakan Finianos hakkında da yakalama kararı çıkarmıştı. Bitar 2 Ağustos'ta yaptığı açıklamada ise soruşturmada Lübnan'ın eski Maliye Bakanı Ali Hassan Khalil, eski Bayındırlık Bakanı Ghazi Zuaiter ve eski İçişleri Bakanı Nohad Al-Mashnouq'un milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasını talep emişti.

Son dakika: Lübnan'da Hizbullah protestosunda bilanço artıyor: En az 6 ölü, 30 yaralı

Son dakika: Lübnan'da Hizbullah protestosunda bilanço artıyor: En az 6 ölü, 30 yaralı

Son dakika: Lübnan'da Hizbullah protestosunda bilanço artıyor: En az 6 ölü, 30 yaralı

Son dakika: Lübnan'da Hizbullah protestosunda bilanço artıyor: En az 6 ölü, 30 yaralı
İhlas Haber Ajansı / Nisrine Borghol - Son Dakika Haberleri
Türkiye, Beyrut'taki olaylara ilişkin taraflara itidal çağrısı yaptı

Türkiye, Beyrut'taki olaylara ilişkin taraflara itidal çağrısı yaptı

 Son dakika haber... Lübnan'da Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerine ateş açıldı: 3 ölü, 20 yaralı

Son dakika haber... Lübnan'da Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerine ateş açıldı: 3 ölü, 20 yaralı

 Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerinin üzerine ateş açılması sonucu ölenlerin sayısı 3'e, yaralananların sayısı...

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerinin üzerine ateş açılması sonucu ölenlerin sayısı 3'e, yaralananların sayısı...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan İbrahim Aydemir Numan Kurtulmuş Oğuzhan Asiltürk Temel Karamollaoğlu
Magazin Edis İdo Tatlıses Demet Akalın Mustafa Keser
Spor Caner Erkin Abdullah Avcı Hamit Altıntop Ferdi Kadıoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika: Lübnan'da Hizbullah protestosunda bilanço artıyor: En az 6 ölü, 30 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 19:52:36. #1.12#