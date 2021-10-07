Son dakika... Libya Başbakanı Dibeybe, Doha'da Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ülkesindeki son gelişmeleri ve yatırım alanında iş birliğini ele aldı.

Katar resmi haber ajansı QNA'ya göre, Al Sani, resmi temaslarda bulunmak üzere ilk kez Doha'yı ziyaret eden Dibeybe ve beraberindeki heyeti kabul etti.

İkili ilişkilerin ve bu ilişkileri güçlendirme yollarının ele alındığı görüşmede, Libya'daki son gelişmeler de konuşuldu.

Libya halkına verdiği destek için Katar'a teşekkür eden Dibeybe, 2 Ekim'de yapılan Şura Konseyi (parlamento) seçimleri için de Emir Şeyh Temim'i tebrik etti.

Dibeybe, ay sonunda yapılacak Libya konferansına Katar'ı davet etti

Öte yandan görüşmeye ilişkin Libya'daki Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanlık Ofisi de yazılı bir açıklama yayımladı.

İkili ilişkiler ve pek çok alanda bu ilişkileri geliştirmenin yolları, yatırım ve yeniden imar alanında iş birliği gibi konuların ele alındığı görüşmede, Katar Emiri, ülkesinin Libya konusunda olumlu rolü olacağını vurguladı.

Dibeybe ayrıca, Libya'nın istikrarı için ekim ayı sonunda yapılması planlanan konferansa Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi davet etti.

Resmi temaslarda bulunmak üzere dün Doha'ya gelen Dibeybe'nin Katar ziyareti yarın sona erecek.

Libya Dışişleri Bakanlığı 5 Eylül'de yaptığı açıklamada, Libya konulu Birinci ve İkinci Berlin Konferanslarından çıkan kararların uygulanması ve aralıkta yapılması planlanan seçimlere ilişkin "özel pratik mekanizmalar geliştirmeyi amaçlayan" uluslararası bir konferans düzenleneceğini bildirmişti. Ekim ayı sonunda yapılacak bu konferansın, tamamen bir Libya girişimi olacağı ifade edilmişti.