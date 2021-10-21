Sürücüsünün manevra yaptığı kamyonet büfeye daldı; o anlar kamerada - Haberler
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Sürücüsünün manevra yaptığı kamyonet büfeye daldı; o anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'da, yolun karşısına geçen yayaya çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı kamyonet, büfeye daldı.

FATİH, İSTANBUL (DHA) - KÜTAHYA'da, yolun karşısına geçen yayaya çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı kamyonet, büfeye daldı. Kazada yaralanan olmazken, o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Fuatpaşa Mahallesi Adnan Menderes Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, Fatih D., kullandığı 43 UL 669 plakalı kamyonetle yolun karşısına geçen bir yayaya çarpmamak için manevra yaptı. Fatih D.'nin kontrolünden çıkan kamyonet, yolun sağ tarafındaki büfeye daldı. Kazada yaralanan olmazken, iş yerinde ve kamyonette küçük çapta hasar meydana geldi. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Sürücüsünün manevra yaptığı kamyonet büfeye daldı; o anlar kamerada

Sürücüsünün manevra yaptığı kamyonet büfeye daldı; o anlar kamerada

Sürücüsünün manevra yaptığı kamyonet büfeye daldı; o anlar kamerada

Sürücüsünün manevra yaptığı kamyonet büfeye daldı; o anlar kamerada

Sürücüsünün manevra yaptığı kamyonet büfeye daldı; o anlar kamerada

Sürücüsünün manevra yaptığı kamyonet büfeye daldı; o anlar kamerada

Sürücüsünün manevra yaptığı kamyonet büfeye daldı; o anlar kamerada

Sürücüsünün manevra yaptığı kamyonet büfeye daldı; o anlar kamerada

Sürücüsünün manevra yaptığı kamyonet büfeye daldı; o anlar kamerada

Sürücüsünün manevra yaptığı kamyonet büfeye daldı; o anlar kamerada

Sürücüsünün manevra yaptığı kamyonet büfeye daldı; o anlar kamerada
Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - Son Dakika Haberleri
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