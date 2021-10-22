Son dakika! Küçükçekmece'de iş yerinde korkutan yangın - Haberler
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Son dakika! Küçükçekmece'de iş yerinde korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! Küçükçekmece'de iş yerinde korkutan yangın

Son dakika haber: Küçükçekmece'de, sandalye üzerine faaliyet gösteren bir iş yerinde tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Küçükçekmece'de, sandalye üzerine faaliyet gösteren bir iş yerinde tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı. Alevler bir anda iş yerinin dış cephesini sararken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 14.20 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Bahariye Caddesi üzerindeki bir iş yerinde çıktı. İddiaya göre, işçiler binanın dış cephe tamiratını yaptığı sırada çıkan kıvılcımlar plastik malzemelere sıçradı. Bunun üzerine çıkan yangın bir anda büyüyerek, binanın dış cephesini sardı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kimsenin yaralanmadığı yangında iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Son dakika! Küçükçekmece'de iş yerinde korkutan yangın

Son dakika! Küçükçekmece'de iş yerinde korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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