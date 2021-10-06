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Son dakika haberi... Kozan'da anız yangını korkuttu

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Son dakika haberi... Kozan'da anız yangını korkuttu

Son dakika haberler... Adana'nın Kozan ilçesinde yaklaşık 50 dönümlük tarlada çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

KOZAN, ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan ilçesinde yaklaşık 50 dönümlük tarlada çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, akşam saat 19.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Varsaklar Mahallesi'nde yaklaşık 50 dönümlük arazide anız yangını çıktı.

Çevrede evlerin ve narenciye bahçelerinin olması nedeniyle panik yaşanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatılırken, anızı yakanların tespiti için çalışmalar sürüyor.

(Beril Solmuşgül - Emre Bozdemir/İHA)

Son dakika haberi... Kozan'da anız yangını korkuttu

Son dakika haberi... Kozan'da anız yangını korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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