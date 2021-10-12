Son Dakika | Kovid-19 tedavisi gören Kırıkkale Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürü hayatını kaybetti - Haberler
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Son Dakika | Kovid-19 tedavisi gören Kırıkkale Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürü hayatını kaybetti

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Son Dakika | Kovid-19 tedavisi gören Kırıkkale Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürü hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Kırıkkale Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürü Yücel Cevizoğlu (51), yaşamını yitirdi.

KIRIKKALE (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Kırıkkale Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürü Yücel Cevizoğlu (51), yaşamını yitirdi.

Bir süredir tedavi gördüğü Yüksek İhtisas Hastanesinde sabaha karşı hayatını kaybeden evli ve 3 çocuk babası Cevizoğlu için Kırıkkale Belediyesi önünde tören düzenlendi.

Çocukları Semih ve Yüksel Cevizoğlu'nun yanı sıra, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan, belediye başkan yardımcıları ve mesai arkadaşlarının katıldığı törende, Cevizoğlu için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Tören sırasında Cevizoğlu'nun çocukları gözyaşlarına hakim olamadı.

Cevizoğlu'nun cenazesi, Nokta Camisinde kılınacak namazın ardından Yahşihan Mezarlığı'nda defnedilecek.

Kırıkkale Belediyesinin sosyal medya hesabından paylaşılan taziye mesajında da "Kıymetli çalışma arkadaşımız, ağabeyimiz, Emlak ve İstimlak Müdürümüz Yücel Cevizoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Son Dakika | Kovid-19 tedavisi gören Kırıkkale Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürü hayatını kaybetti

Son Dakika | Kovid-19 tedavisi gören Kırıkkale Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürü hayatını kaybetti

Son Dakika | Kovid-19 tedavisi gören Kırıkkale Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürü hayatını kaybetti

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri
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