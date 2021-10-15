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Son dakika! Kosova Cumhurbaşkanı Osmani'den BM'ye çağrı Açıklaması

AA / Islam Doğru - Haberler | Güncel
Son dakika! Kosova Cumhurbaşkanı Osmani'den BM'ye çağrı Açıklaması

Bir son dakika haberine göre Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, ülkesinin Birleşmiş Milletlere (BM) üye olmasının kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek, "Sizleri ülkemize gelmeye ve BM ailesine katılmak isteyen insanlarımızla konuşmaya davet ediyoruz.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, ülkesinin Birleşmiş Milletlere (BM) üye olmasının kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek, "Sizleri ülkemize gelmeye ve BM ailesine katılmak isteyen insanlarımızla konuşmaya davet ediyoruz." dedi.

Kosova'daki durumun görüşüldüğü BM Güvenlik Konseyi'nde konuşan Osmani, "BM'yi, kuruluşlarını ve üyeliğini ülkemizde, bölgede ve dünyada barış ve istikrarı geliştirme sürecimizin temel direklerinden biri olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Kosova Cumhurbaşkanı, ülkesinin BM'ye üyeliğinin kendileri için büyük önem taşıdığını ifade ederek, "Bu, dış politikamızın temel direklerinden birini temsil ediyor. Sizleri ülkemize gelmeye ve BM ailesine katılmak isteyen insanlarımızla konuşmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Osmani, Sırbistan ile iki eşit taraf olarak diyaloglarını, bölgedeki savaşın kurbanları oldukları halde iyi niyetle barış görüşmelerini sürdürmek istediklerini söyledi.

BM misyonunun görevine son verilmeli

Osmani, 1999'dan beri görev yapan BM Kosova Geçici Yönetim Misyonu (UNMIK) şartlarının da artık değiştiğine işaret ederek, bu yapının gözden geçirilerek misyona son verilmesi gerektiğini belirtti.

BM Güvenlik Konseyi tarafından 10 Haziran 1999'da 1244 sayılı kararla kabul edilen UNMIK, Kosova halkının önemli ölçüde özerklik kazanabileceği geçici bir yönetime destek sağlamak amacıyla kurulmuştu.

Konseyin kararı, UNMIK'e Kosova toprakları ve halkı üzerinde tüm yasama ve yürütme yetkileri ile adaletin idaresi dahil yetki veriyor.

Sırbistan'dan ayrılarak 17 Şubat 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova, Türkiye dahil 117 ülke tarafından tanınırken, BM Güvenlik Konseyi'nde veto hakkı bulunan Rusya ve Çin Kosova'nın tanınmasına karşı çıkıyor.

AA / Islam Doğru - Son Dakika Haberleri
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