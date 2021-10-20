Son dakika! Koronavirüse karşı bu bitkilere yoğun ilgi gösteriyorlar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Koronavirüse karşı bu bitkilere yoğun ilgi gösteriyorlar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika! Koronavirüse karşı bu bitkilere yoğun ilgi gösteriyorlar

Gelen son dakika haberine göre Zonguldak'ta vatandaşlar dağ kekiği, ada çayı ve lavantaya koronavirüse karşı yoğun talep gösteriyor.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta vatandaşlar dağ kekiği, ada çayı ve lavantaya koronavirüse karşı yoğun talep gösteriyor.

Kentte aktarlık yapan Tahir Buyurucu, koronavirüse karşı vatandaşların daha çok dağ ve bilye kekiği, ada çayı ve lavanta satın aldığını ifade etti. Bahse konu bitkilerin koronavirüse karşı faydalı olduğunu ifade eden Buyurucu, "Vatandaşlarımız da yoğun ilgi gösteriyor. Dağ kekiği, bilye kekiği, lavanta ve ada çayına talep var. Kaynatılarak içildiğinde faydalı oluyor" diye ifade etti. Kurutulmuş bitkilerin kilogram fiyatı ise 50 ila 60 TL arasında değişiyor.

(Emrecan Bayram-İHA)

Son dakika! Koronavirüse karşı bu bitkilere yoğun ilgi gösteriyorlar

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title