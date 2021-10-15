Son dakika... Koronavirüs temaslısı lise öğrencisi 'şok' uygulamaya takıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Koronavirüs temaslısı lise öğrencisi "şok" uygulamaya takıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika... Koronavirüs temaslısı lise öğrencisi

Gelen son dakika haberlerine göre Kırıkkale'de riskli gruptaki lise öğrencisinin "şok denetim" uygulamasında karantina ihlali yaptığı tespit edilince, babasına 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de riskli gruptaki lise öğrencisinin "şok denetim" uygulamasında karantina ihlali yaptığı tespit edilince, babasına 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan "şok denetim" uygulaması kapsamında GBT (Genel Bilgi Toplama) denetimleri sürüyor. Polis ekiplerince yapılan denetimde sürücü ve yolcuların GBT kontrolleri gerçekleştirildi.

Kent merkezindeki Ahılı Kavşağı'nda yapılan denetimde, gece yarısı gezintiye çıkan lise öğrencisi E.Y.Ö'nün koronavirüs temaslısı olduğu tespit edildi. Polis, durumu İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerine bildirdi.

Trafik kontrol noktasına gelen filyasyon ekipleri, E.Y.Ö'yü ekip aracıyla evine bıraktı. Karantina ihlali yaptığı gerekçesiyle de babasına 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.

(Hasan Ay-İHA)

Son dakika... Koronavirüs temaslısı lise öğrencisi şok uygulamaya takıldı

Son dakika... Koronavirüs temaslısı lise öğrencisi şok uygulamaya takıldı

Son dakika... Koronavirüs temaslısı lise öğrencisi şok uygulamaya takıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Şahap Kavcıoğlu
Magazin Işıl Sergen Kubilay Aka Bülent Ersoy Tuba Büyüküstün
Spor Mesut Özil Serdar Aziz Burak Yılmaz Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Ziya Selçuk Emmanuel Macron
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika... Koronavirüs temaslısı lise öğrencisi 'şok' uygulamaya takıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 08:57:52. #1.17#