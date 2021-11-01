Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 28 bin 678 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 356 bin 643 testte 28 bin 678 vaka tespit edildi. 217 kişi hayatını kaybederken, 29 bin 296 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 356 bin 643 testte 28 bin 678 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 217 kişi hayatını kaybederken, 29 bin 296 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kimileri aşıdan beklenen sonucun alınamadığı kanısında. İkinci doz aşı oranı yüzde 75'i geçtiği halde vaka sayıları 30 bini aşabiliyor. Oysa aşıyla sağlanan önemli bir sonuç var. Artık hızlı tırmanışlar ve pikler görmüyoruz. Dramatik seyir yerine stabil, kontrolü kolay bir seyir var" dedi.

Haber : ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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