Son dakika! Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 28 bin 192 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 363 bin 553 testte 28 bin 192 vaka tespit edildi, 228 kişi hayatını kaybetti. 30 bin 302 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nca paylaşılan 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 363 bin 553 testte 28 bin 192 yeni vaka tespit edildi. 228 kişi koronavirüsten hayatını kaybederken, 30 bin 302 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 1 ayın verilerine göre; yeni vakaların yüzde 1,38'inin 0-4 yaş, yüzde 4,86'sının 5-9 yaş, yüzde 16,24'ünün 10-14 yaş, yüzde 12,94'ünün 15-19 yaş grubundan olduğunu belirtti. Bakan Koca, "Buna göre, 19 yaş ve altının vakalar içindeki oranı yüzde 35,42. Fakat virüs, bu grupta genel olarak soruna yol açmıyor. Büyüklerimiz dikkatli olmalı" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri