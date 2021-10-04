Son dakika haberi | Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 28 bin 810 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 28 bin 810 oldu

SAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 352 bin 214 testte 28 bin 810 vaka tespit edildi. 248 kişi hayatını kaybederken, 33 bin 152 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tabloda sık sık endişe verici vaka ve vefat sayıları görüyoruz. Daha iyi durumda olduğumuz dönemler de var. Art arda iniş çıkışlar geliyor. Bu bir kısır döngü mü? Tedbirlerde tekrarlanan yorgunluğa bakılırsa, evet. Ama aşının yakında bu döngüyü kıracağını unutmayın. Toparlanalım!" dedi.

Haber : ANKARA,