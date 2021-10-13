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Son dakika... Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

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Son dakika... Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Son dakika haberleri: Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

(İHA)

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