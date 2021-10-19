Son dakika... Konya silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

KONYA'da iki grup arasında çıkan kavgada Adem D. silahla, Bekir A. da bıçakla yaralandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Karatay ilçesi Mengene Mahallesi Ahmet Güzel Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada Adem D. tabancayla, Bekir A. ise bıçakla bacaklarından yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis, olaya karışan şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlatırken, çevrede yapılan aramada bir çöp konteynerinde tabanca ve şarjör bulundu.