Son dakika... Konya silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı - Haberler
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Son dakika... Konya silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Yasin Ural - Haberler | Güncel
Son dakika... Konya silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

Son dakika gündem haberine göre KONYA'da iki grup arasında çıkan kavgada Adem D. silahla, Bekir A. da bıçakla yaralandı.

KONYA'da iki grup arasında çıkan kavgada Adem D. silahla, Bekir A. da bıçakla yaralandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Karatay ilçesi Mengene Mahallesi Ahmet Güzel Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada Adem D. tabancayla, Bekir A. ise bıçakla bacaklarından yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis, olaya karışan şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlatırken, çevrede yapılan aramada bir çöp konteynerinde tabanca ve şarjör bulundu.


Son dakika... Konya silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

Son dakika... Konya silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Yasin Ural - Son Dakika Haberleri
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