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Son Dakika | Konya'da emekli öğretmen, tartıştığı karısını başından silahla vurarak öldürdü

AA / Savaş Güler - Haberler | Güncel
Son Dakika | Konya'da emekli öğretmen, tartıştığı karısını başından silahla vurarak öldürdü

Gelen son dakika haberlerine göre Konya'da tartıştığı eşini silahla başından vurarak öldüren emekli öğretmen polise teslim oldu.

KONYA (AA) - Konya'da tartıştığı eşini silahla başından vurarak öldüren emekli öğretmen polise teslim oldu.

İddiaya göre, emekli öğretmen Turgut Şimşek (70), merkez Meram ilçesi Melikşah mahallesi Ertosun sokaktaki evlerinde eşi Sevil şimşek (70) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Turgut Şimşek, ruhsatlı tabancasıyla eşini tabancayla başından vurduktan sonra karakola giderek teslim oldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltına alınan cinayet şüphelisi koca ise karakoldaki işlemlerinin ardından Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Yaşlı kadının cenazesi ise incelemenin ardından cenaze aracıyla Konya Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

Başından vurularak yaşamını yitiren kadının kanser hastası olduğu, karı-koca arasında ise sürekli tartışma yaşandığı belirtildi.

AA / Savaş Güler - Son Dakika Haberleri
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