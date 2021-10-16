Son Dakika | Konya'da devleti 47 milyon lira zarara uğratan şebekeye operasyon: 11 tutuklama - Haberler
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Son Dakika | Konya'da devleti 47 milyon lira zarara uğratan şebekeye operasyon: 11 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Haberler | Güncel
Son Dakika | Konya'da devleti 47 milyon lira zarara uğratan şebekeye operasyon: 11 tutuklama

Son dakika haberler: KONYA'da, vergi kaçakçılığı yaparak, devleti 47 milyon lira zarara uğrattıkları gerekçesiyle aranan, haklarında toplam 82 yıl hapis cezası verilen 11 kişi, polis operasyonuyla yakalandı.

KONYA (DHA) - KONYA'da, vergi kaçakçılığı yaparak, devleti 47 milyon lira zarara uğrattıkları gerekçesiyle aranan, haklarında toplam 82 yıl hapis cezası verilen 11 kişi, polis operasyonuyla yakalandı. Şüpheliler, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir izini sürdükleri; sahte fatura düzenleyen, vergi kaçakçılığı yaparak, devleti 47 milyon lira zarara uğrattığı tespit edilen ve 'resmi belgede sahtecilik', 'nitelikli dolandırıcılık' ile ' Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' suçlarından aranan şebeke üyelerinin adreslerini tespit etti. Haklarında toplam 82 yıl hapis cezası verilen 11 kişinin saklandıkları adreslere, dün sabaha karşı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 11 şüpheli de yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Son Dakika | Konya'da devleti 47 milyon lira zarara uğratan şebekeye operasyon: 11 tutuklama

Son Dakika | Konya'da devleti 47 milyon lira zarara uğratan şebekeye operasyon: 11 tutuklama

Son Dakika | Konya'da devleti 47 milyon lira zarara uğratan şebekeye operasyon: 11 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son Dakika | Konya'da devleti 47 milyon lira zarara uğratan şebekeye operasyon: 11 tutuklama - Haberler
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