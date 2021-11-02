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Son Dakika | Konya'da 2 kişiyi vuran şüphelinin silahı evinin bahçesinde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son Dakika | Konya'da 2 kişiyi vuran şüphelinin silahı evinin bahçesinde bulundu

Son dakika gelişmesine göre Konya'nın Ereğli ilçesinde 2 kişiyi tabancayla yaralan şüpheli şahıs, polis ekiplerince evinde yakalandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde 2 kişiyi tabancayla yaralan şüpheli şahıs, polis ekiplerince evinde yakalandı. Polis, olayda kullanılan silahın parçalara ayrılarak evin bahçesinde toprağa gömülü halde buldu.

Olay, 18 Ekim Pazartesi günü gece saatlerinde Ereğli ilçesi Hacımustafa Mahallesi 91105. Sokak üzerinde bulunan Hacımustafa Parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parka gelen E.K. ve S.G. bu sırada tartıştığı C.Ç. tarafından silahla vurularak yaralandı. Şüpheli kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Bacaklarından yaralanan 2 kişi, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 5 adet boş kovan buldu. Şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmalar sonucunda şüpheli şahıs, saklandığı evinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin olayda kullandığı tabancayı parçalayarak evinin bahçesine gömdüğü belirlendi. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - KONYA

Son Dakika | Konya'da 2 kişiyi vuran şüphelinin silahı evinin bahçesinde bulundu

Son Dakika | Konya'da 2 kişiyi vuran şüphelinin silahı evinin bahçesinde bulundu

Son Dakika | Konya'da 2 kişiyi vuran şüphelinin silahı evinin bahçesinde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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