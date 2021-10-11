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Son Dakika | KONFEKSİYON MAĞAZASINDAN HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... EDİRNE'nin Keşan ilçesinde bir konfeksiyon mağazası ile otomobilden hırsızlık suçundan firari olarak aranan ve polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan C.K. (17), mahkemece tutuklandı.

KEŞAN, EDİRNE (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde bir konfeksiyon mağazası ile otomobilden hırsızlık suçundan firari olarak aranan ve polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan C.K. (17), mahkemece tutuklandı. C.K.?nin konfeksiyon mağazasından yaptığı hırsızlık, iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yukarı Zaferiye Mahallesi'ndeki Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi'ndeki bir mağaza ile otomobilde hırsızlık yapan, ayrıca mala zarar verme suçundan da firari olarak aranan C.K.?yi, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 700 Evler Konutları civarında yakalayarak, gözaltına aldı. C.K.?nin çok sayıda hırsızlık suçundan sabıkası olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

C.K.?nin konfeksiyon mağazasından yaptığı hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Son Dakika | KONFEKSİYON MAĞAZASINDAN HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA

Son Dakika | KONFEKSİYON MAĞAZASINDAN HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA

Son Dakika | KONFEKSİYON MAĞAZASINDAN HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA

Son Dakika | KONFEKSİYON MAĞAZASINDAN HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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