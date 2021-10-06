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Son dakika haber | Koçbaşı ile kapısı kırılan eve uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Koçbaşı ile kapısı kırılan eve uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kapısı koçbaşı ile kırılıp girilen evde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ (İHA) - Koçbaşı ile kapısı kırılan eve uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kapısı koçbaşı ile kırılıp girilen evde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, M.B. ve M.S.'nin birlikte hareket ederek uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şahısların evini tespit eden ekipler, koçbaşı ile kapısını kurdukları evde arama yaptı. Yapılan aramada, 7 parça halinde 35.95 gram metamfetamin, 2 parça halinde 2.20 gram bonzai, 1 adet uyuşturucu paketlemek için rulo folyo ve 1 adet pompalı tabir edilen tüfek ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 5 kişiye 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılırken, 2 kişi ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

Son dakika haber | Koçbaşı ile kapısı kırılan eve uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika haber | Koçbaşı ile kapısı kırılan eve uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika haber | Koçbaşı ile kapısı kırılan eve uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika haber | Koçbaşı ile kapısı kırılan eve uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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