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Son Dakika | Kocaeli'de otomobillerin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Son Dakika | Kocaeli'de otomobillerin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

D.P. idaresindeki 60 AAG 950 plakalı otomobil, Köşklüçeşme Mahallesi'nde Bağdat ve Bahar caddelerinin kesiştiği noktada M.K'nin kullandığı 34 UN 8088 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle yaralanan sürücü M.K, Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Caddede bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri
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