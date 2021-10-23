Son dakika... Kocaeli'de 4. kattan düşen çocuk yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Kocaeli'de 4. kattan düşen çocuk yaralandı

AA / Melih Palas - Haberler | Güncel
Son dakika... Kocaeli'de 4. kattan düşen çocuk yaralandı

Son dakika gündem haberine göre Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, 4. kattaki evinin balkonundan düşerek yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, 4. kattaki evinin balkonundan düşerek yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

4 Temmuz Mahallesi Sarıkum Caddesi'nde 4 katlı binanın balkonuna çıkan 6 yaşındaki Ş.S. dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Çocuğun düştüğünü fark eden mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralı çocuk, daha sonra Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Hastanesine sevk edildi.

AA / Melih Palas - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title