Son Dakika | Kırklareli'nde ayağı ipe takılan martıyı itfaiye kurtardı
AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberine göre Kırklareli'nde bir apartmandan sarkan ipe takılarak mahsur kalan martı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir apartmandan sarkan ipe takılarak mahsur kalan martı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Karakaş Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde bir binanın çatısından sarkan ipe takılarak havada mahsur kalan martıyı görenler, durumu Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.
Ekipler, itfaiye aracının merdiveniyle martıya ulaştı.
Kuşun ayağına takılan ipi kesen itfaiye ekipleri, su verdikten sonra martıyı belediye veterinerine götürdü.
AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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