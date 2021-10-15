KIRKLARELİ MERKEZLİ 3 İLDE 'TORBACI' OPERASYONU: 10 GÖZALTI

KIRKLARELİ (DHA) - KIRKLARELİ merkezli 3 ilde, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik savcılık koordinesinde çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, şüphelilerin adreslerini belirledi. Kırklareli, İstanbul ve Tekirdağ'da belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda 432 gram metamfetamin, 117 gram esrar, 1 hassas terazi, 10 uyuşturucu madde aparatı, 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 9 mermi ve 10 cep telefonu ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

PARA PAYLAŞIMINDA ANLAŞMAZLIĞA DÜŞMÜŞLER

Şüpheliler hakkında yapılan incelemede, uyuşturucu satışından elde edilen paraların paylaşımında daha önce anlaşmazlığa düştükleri ve tabanca ile birbirlerini yaraladıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları sürüyor.