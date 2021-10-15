Son Dakika | Kırıkkale'de müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu - Haberler
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Son Dakika | Kırıkkale'de müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu

AA / Ahmet Yaman - Haberler | Güncel
Son Dakika | Kırıkkale'de müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu

Bir son dakika haberine göre Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Onbaşı Mahallesi'nde İbrahim Y'ye ait müstakil bahçe evinin çatı kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Evin diğer bölümlerine de sıçrayan yangın, Kırıkkale ve Bahşılı belediyeleri itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Büyük çaplı hasara neden olan yangın sırasında evde kimsenin olmadığı belirtildi.

Son Dakika | Kırıkkale'de müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu

Son Dakika | Kırıkkale'de müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu

Son Dakika | Kırıkkale'de müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu

Son Dakika | Kırıkkale'de müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu

AA / Ahmet Yaman - Son Dakika Haberleri
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