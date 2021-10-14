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Son dakika! Kırıkkale'de kıraathane kundaklama iddiasına 3 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Haberler | Güncel
Son dakika! Kırıkkale'de kıraathane kundaklama iddiasına 3 gözaltı

Son dakika haberleri: KIRIKKALE'de, akrabalarına ait kıraathaneyi kundakladıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

KIRIKKALE'de, akrabalarına ait kıraathaneyi kundakladıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan Ömer Samurkoğlu'na ait boş kıraathanede bugün öğle saatlerinde yangın çıktı. Kıraathanenin pencerelerinden dumanların çıktığını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Kundaklama olduğu değerlendirilen yangında, kıraathanenin içerisinde boş kolonya bidonu bulundu. Olayla ilgili, kıraathaneyi yaktıkları iddiasıyla Ş.F., Ç.F. ve Ç.F. gözaltına alındı. Kıraathane sahibi Samurkoğlu ile akraba oldukları öğrenilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Son dakika! Kırıkkale'de kıraathane kundaklama iddiasına 3 gözaltı

Son dakika! Kırıkkale'de kıraathane kundaklama iddiasına 3 gözaltı

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