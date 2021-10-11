Son dakika haberleri: KIRIKKALE - İki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: KIRIKKALE - İki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Mustafa Ö. idaresindeki 71 ACC 952 plakalı otomobil ile Ankara'dan düğünden geldiği öğrenilen Köksal Ş'nin kullandığı 71 FH 040 plakalı otomobil, Bağlarbaşı Mahallesi Çevrealtı Caddesi'nde çarpıştı.

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Serap, Seda, Merve ve Aylin Ş, Begüm Buse B. ile ismi belirlenemeyen bir yolcu yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan Serap Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Son dakika haberleri: KIRIKKALE - İki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Son dakika haberleri: KIRIKKALE - İki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Son dakika haberleri: KIRIKKALE - İki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Son dakika haberleri: KIRIKKALE - İki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri
İSTANBUL-ESENYURT'TA OTOMOBİL TIR'A ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

İSTANBUL-ESENYURT'TA OTOMOBİL TIR'A ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şans Oyunları Kubilay Aka
Spor Ozan Tufan Lewis Hamilton Halil İbrahim Dervişoğlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Rüya Tabirleri Donald Trump Mustafa Varank Mehmet Nuri Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri: KIRIKKALE - İki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 03:14:08. #1.13#