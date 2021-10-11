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Son Dakika | Kırgızistan, Hindistan ile askeri iş birliğini geliştirmek istiyor

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Güncel
Son Dakika | Kırgızistan, Hindistan ile askeri iş birliğini geliştirmek istiyor

Son dakika haberi: Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Hindistan ile askeri savunma iş birliğini daha da geliştirme ve güçlendirme arzusunda olduklarını söyledi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Hindistan ile askeri savunma iş birliğini daha da geliştirme ve güçlendirme arzusunda olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Caparov, Orta Asya turu kapsamında başkent Bişkek'te bulunan Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'ı kabul etti.

Görüşmede, Kırgızistan ile Hindistan arasında güvenlik ve askeri ilişkiler alanında iş birliğine değinen Caparov, "Hindistan ile askeri-savunma iş birliğini daha da geliştirme ve güçlendirme arzusundayız." dedi.

Caparov, Hindistan'ın, Kırgızistan'da ecza ürünleri tedarikçilerinden olduğunu ayrıca tekstil endüstrisi, sağlık turizmi ve diğer sektörlerin ihtiyaçlarının giderilmesinde önemli rol oynadığını belirtti.

Son yıllarda iki ülke ticaretindeki artışa dikkati çeken Caparov, "Kırgızistan'ın enerji, işleme endüstrisi, tarım, tıp ve turizm alanlarına doğrudan yatırımlar çekmek için Hindistan ile iş birliğini daha da geliştirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar da Başbakan Narendra Modi'nin en iyi dileklerini ileterek Caparov'u ülkesine davet etti.

Jaishankar, ikili iş birliğini yoğunlaştırma ve geliştirme kararlılığını dile getirerek dijitalleşme, sağlık ve turizm alanlarındaki yatırım projelerine ilgi göstermeye hazır olduklarını kaydetti.

Konuk bakan, iki ülke hükümetleri arasında Kırgızistan'ın sosyoekonomik gelişimi için büyük önem taşıyan 1,5 milyon dolarlık hibe yardımına ilişkin mutabakat zaptı imzalandığını hatırlattı.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığının basın bildirisine göre, Hindistan ile Kırgızistan diplomatik ilişkilerinin kurulduğu 18 Mart 1992'den bu yana, başta iş birliği ilkelerini içeren Ortak Bildiri ve Stratejik Ortaklık İlişkilerinin Kurulmasına İlişkin Ortak Deklarasyon ile toplam 62 anlaşma imzaladı.

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Son Dakika Haberleri
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