Son dakika... Kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı - Haberler
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Son dakika... Kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı

AA / Uğur Ulu - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Bursa'nın Kestel ilçesinde kimyasal ürün işleyen bir fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı.

KESTEL, BURSA (AA) - Bursa'nın Kestel ilçesinde kimyasal ürün işleyen bir fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 İşçi öldü, 3 işçi yaralandı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine, ilk belirlemelere göre organize sanayi bölgesinde bir fabrikada asit sıkışması nedeniyle patlama oluştuğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Ekiplerin bölgeye hareket ettiğini anlatan Vali Canbolat, "Patlamada ilk belirlemelere göre 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı. Yaralıların sağlık durumları iyi. AFAD, itfaiye ve güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti. Fabrikaya müdahale ediliyor. Tespitler sürüyor. İçerinde başka işçinin olmadığını tahmin ediyoruz." ifadesini kullandı.

Son dakika... Kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı

Son dakika... Kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı

Son dakika... Kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı

Son dakika... Kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı
AA / Uğur Ulu - Son Dakika Haberleri
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