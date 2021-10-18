Son Dakika | KİLİS'TE TERÖR OPERASYONUNDA 2 TUTUKLAMA - Haberler
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Son Dakika | KİLİS'TE TERÖR OPERASYONUNDA 2 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre KİLİS'te jandarmanın, terör örgütü PKKYPG'ye yönelik operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

KİLİS (DHA) - KİLİS'te jandarmanın, terör örgütü PKKYPG'ye yönelik operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKKYPG terör örgütüne bağlı çeşitli yapılanmalarda yer aldığı belirlenen kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalarda terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 şüphelinin isimlerine ulaşıldı. Gaziantep'in Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde oldukları tespit edilen şüphelilerin belirlenen adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, terör örgütüyle bağlantısı olduğu iddia edilen şüpheliler gözaltına alındı. Karakoldaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, 'terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı.

Son Dakika | KİLİS'TE TERÖR OPERASYONUNDA 2 TUTUKLAMA

Son Dakika | KİLİS'TE TERÖR OPERASYONUNDA 2 TUTUKLAMA

Son Dakika | KİLİS'TE TERÖR OPERASYONUNDA 2 TUTUKLAMA
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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