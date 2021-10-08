Son dakika... Kilis'te atık kağıt deposunda yangın - Haberler
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Son dakika... Kilis'te atık kağıt deposunda yangın

AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel
Son dakika... Kilis'te atık kağıt deposunda yangın

Son dakika haberleri... Kilis'te bir atık kağıt deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.

KİLİS (AA) - Kilis'te bir atık kağıt deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Şehitler Mahallesi'ndeki atık kağıt toplama deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Bölgede bulunan otellerin çalışanları da pencerelerden su sıkarak söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Son dakika... Kilis'te atık kağıt deposunda yangın

Son dakika... Kilis'te atık kağıt deposunda yangın

Son dakika... Kilis'te atık kağıt deposunda yangın

Son dakika... Kilis'te atık kağıt deposunda yangın

AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri
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