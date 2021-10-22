Son dakika: Keşan'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Polise, silah ve bıçak çekerek direnen 3 şüpheli, etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yenimescit Mahallesi Ensar Sokak'taki bir eve operasyon düzenledi. Bu sırada evde bulunanlar silah ve bıçak çekerek, polise direndi. Şüpheliler H.T., C.T. ve T.B., polis tarafından etkisiz hale getirildi. Evde yapılan aramada 11 folyo kağıda sarılı 4,60 gram metamfetamin, 22,03 gram bonzai, uyuşturucu içmekte kullanılan aparat, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 29 av tüfeği fişeği ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak', '6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet' ve 'görevli memura mukavemet' suçlarından işlem başlatıldı.