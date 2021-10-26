Son dakika! Kendisini askeri personel olarak tanıtan ve üç ayrı hırsızlık olayına karışan zanlı tutuklandı

ERZURUM (İHA) - Erzurum'da kendisini askeri personel olarak tanıtıp, üç ayrı hırsızlık olayına karışan ve hakkında 17 suç kaydı bulunan zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erzurum Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kendisini askeri personel olarak tanıtarak bir iş yerinde sahibinin namaz kılmasını fırsat bilerek, tezgah üzerinde bulunan telefonunu, cami şadırvanında abdest almak için ceketlerini asan vatandaşların bir anlık dalgınlığından faydalanarak 2 adet cep telefonunu ve otoparkta park halinde bulunan araçtan 1 adet cep telefonu çalan Ahmet Y.Ç.'yi kıskıvrak yakaladı.

Ağrı'dan geldiği belirtilen ve hırsızlık, yankesicilik ve gasp gibi suçlardan 17 suç kaydının olduğu anlaşılan Ahmet Y.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Erzurum Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve ülke genelinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, taksirle bir kişinin ölümüne, birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olma suçundan aranan Mustafa Y. ve 4 yıl 7 ay hapis cezası ile aranması olan M.Y., Erzurum 2'nci Asliye Ceza Mahkemesinin 'Vergi Usul Kanuna muhalefet' suçundan aranan ve 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ile aranması olan Muhittin Ö. isimli şahıs yakalandı. - ERZURUM

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