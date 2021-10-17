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Son Dakika | Kazakistan'ın resmi heyeti, Afganistan'da Taliban yetkilileriyle görüştü

AA / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel
Son Dakika | Kazakistan'ın resmi heyeti, Afganistan'da Taliban yetkilileriyle görüştü

Son dakika haber... NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Özel Temsilcisi Ercan Kazıhan başkanlığındaki heyet, Afganistan'daki temasları kapsamında Taliban yetkilileriyle bir araya geldi.

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Özel Temsilcisi Ercan Kazıhan başkanlığındaki heyet, Afganistan'daki temasları kapsamında Taliban yetkilileriyle bir araya geldi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Tokayev'in Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Özel Temsilcisi Kazıhan başkanlığındaki heyet Afganistan'ın başkenti Kabil'e çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında Kazıhan, Afganistan'da geçici Taliban hükümetinin "Birinci Başbakan Yardımcısı" Molla Abdul Gani Baradar ve "Dışişleri Bakan Vekili" Emirhan Muttaki ile görüştü.

Görüşmede Kazakistan'dan Afgan halkına insani yardımın sağlanması ve iki ülke arasında ticari-ekonomik ilişkilerin yeniden canlandırılması konuları ele alındı.

Kazıhan, görüşme sırasında ülkesinin Afganistan'a insani yardım olarak 5 bin ton un ulaştırdığını belirterek, Kazakistan'ın Birleşmiş Milletlerin kurumlarıyla Afganistan'a insani yardımları genişletmek için attığı adımları hakkında bilgi verdi.

Taraflar görüşmede, ikili ticari ilişkilerin yeniden canlandırılması ve Afgan öğrencilerin Kazakistan'daki eğitimlerine devam edebilmelerine yönelik karşılıklı ilgiyi dile getirdi.

Kazıhan, Kabil'de ayrıca BM Afganistan Özel Temsilcisi Deborah Lyons ile de bir araya geldi.

AA / Meiramgul Kussainova - Son Dakika Haberleri
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