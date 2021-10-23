Son dakika! Kazada hayatını kaybeden özel harekat polisi toprağa verildi - Haberler
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Son dakika! Kazada hayatını kaybeden özel harekat polisi toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! Kazada hayatını kaybeden özel harekat polisi toprağa verildi

Gelen son dakika haberlerine göre Antalya'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden özel harekat polisi Bedrettin Tok (34), memleketi Mersin'in Silifke ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden özel harekat polisi Bedrettin Tok (34), memleketi Mersin'in Silifke ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenaze törenine binlerce seveni katıldı.

Antalya'da kullandığı otomobil ile kaza yaparak hayatını kaybeden Antalya'da Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli Silifkeli polis memuru Bedrettin Tok (34), memleketi Mersin'in Silifke İlçesi Akdere Mezarlığında toprağa verildi. Özel harekat polisi Bedrettin Tok'un naaşı ilk olarak cenaze nakil aracı ile Silifke İlçesi Akdere mahallesindeki baba ocağına getirildi. Burada Al bayrağa sarılı naaşına sarılan sevenleri göz yaşı döküp, dua etti. Ardından Akdere Mezarlığında cenaze namazı kılındı.

Yüzlerce kişinin katıldığı cenaze namazının ardından Bedreddin Tok, gözyaşları içinde aile kabrinde toprağa verildi.

Olayın geçmişi

Kaza, Perşembe günü gece saat 01.15 sıralarında Kepez, 75. Yıl bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden Tok, ağaca çarptıktan sonra takla attı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı polis memuru Bedrettin Tok'u ambulans ile Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine götürdü. Tok, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. - MERSİN

Son dakika! Kazada hayatını kaybeden özel harekat polisi toprağa verildi

Son dakika! Kazada hayatını kaybeden özel harekat polisi toprağa verildi

Son dakika! Kazada hayatını kaybeden özel harekat polisi toprağa verildi

Son dakika! Kazada hayatını kaybeden özel harekat polisi toprağa verildi

Son dakika! Kazada hayatını kaybeden özel harekat polisi toprağa verildi

Son dakika! Kazada hayatını kaybeden özel harekat polisi toprağa verildi

Son dakika! Kazada hayatını kaybeden özel harekat polisi toprağa verildi

Son dakika! Kazada hayatını kaybeden özel harekat polisi toprağa verildi

Son dakika! Kazada hayatını kaybeden özel harekat polisi toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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